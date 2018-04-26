НАТО не созывает Комиссию НАТО — Украина на уровне глав МИД из-за вето Венгрии

БРЮССЕЛЬ , 26 апреля. / ТАСС /. НАТО не созывает Комиссию НАТО — Украина на уровне глав МИД 27 апреля, поскольку ее работа была блокирована Венгрией

Это впервые официально подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг в преддверии встречи глав МИД альянса.

"Мы не проводим Комиссию НАТО — Украина на уровне глав МИД 27 апреля, поскольку она была блокирована Венгрией из-за закона о языке. НАТО призывает две страны как можно скорее снять разногласия по этой теме, поскольку в НАТО есть сильная поддержка проведению этой встречи", — сказал он.