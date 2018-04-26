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НАТО и США обсуждают с Турцией вопрос о покупке Анкарой российских С-400
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НАТО и США обсуждают с Турцией вопрос о покупке Анкарой российских С-400 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 26 апреля. НАТО и США обсуждают с Турцией вопрос о покупке Анкарой российских С-400, изучают альтернативные предложения стран альянса, заявил Столтенберг.
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