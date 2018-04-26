Трамп не выйдет из сделки с Ираном в мае, заявил экс-советник при Обаме

Германией и Трамп не позже 12 мая объявит по итогам дискуссий с Великобританией Францией о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать, или же не продлевать, режим снятия санкций с Ирана.

По мнению Салливана, администрация Трампа пока притормозит с выходом из СВПД. «Нет, я не думаю, что это будет в мае, я думаю, что он оттянет время», — сказал он и отметил, что переговоры «евротройки» с США продолжатся и после 12 мая. «Это мой прогноз», — добавил собеседник агентства.

Говоря о судьбе ядерной сделки и итогах переговоров между европейцами и американцами, Салливан сообщил, что США представят это как «исправление» соглашения, а европейцы скажут, что «это не меняет соглашение».

Ранее высокопоставленный европейский дипломатический источник в Вашингтоне сообщил РИА Новости, что Европа не согласна менять или вырабатывать дополнительное соглашение к ядерной сделке с Ираном, но при этом готова обсуждать вопросы, выходящие за рамки СВПД, в частности программу развития баллистических ракет и поведение Тегерана в регионе.

В январе этого года Трамп заявил, что переговоры «евротройки» с США — «это последний шанс» для сохранения соглашения, и в отсутствии обязательств от европейских союзников работать с Вашингтоном над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в ядерном соглашении. В госдепе же отметили, что «если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки».