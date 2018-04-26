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СМИ: Россия рассчитывает на поддержку ЕС против санкций США
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СМИ: Россия рассчитывает на поддержку ЕС против санкций США 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Россия надеется на то, что Евросоюз сможет убедить США ослабить ограничения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источника из Минфина России.
"Все смотрят, удастся ли Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель — "Газета.Ru") договориться с Дональдом Трампом (президент США — «Газета.Ru») о том, чтобы добиться исключения из правил. Именно поэтому в России не расчехляют все орудия в ответ", — сказал источник.
В свою очередь близкий к российскому правительству источник рассказал, что санкции против "Русала" стали сюрпризом для России.
"Мы не думали, что будет оказываться такое давление, но и Запад этого не ожидал", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что немецкие компании оценили ущерб от антироссийских санкций США.
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