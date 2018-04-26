СМИ: Россия рассчитывает на поддержку ЕС против санкций США

Россия надеется на то, что Евросоюз сможет убедить США ослабить ограничения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источника из Минфина России.

В свою очередь близкий к российскому правительству источник рассказал, что санкции против "Русала" стали сюрпризом для России.

"Мы не думали, что будет оказываться такое давление, но и Запад этого не ожидал", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что немецкие компании оценили ущерб от антироссийских санкций США.