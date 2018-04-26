Бывшего главу ФБР смущают рассказы Трампа о поездке в Москву 

Экс-директора Федерального бюро расследований США Джеймс Коми настораживает то, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уже не раз отрицал свою ночёвку в Москве после конкурса «Мисс Вселенная», проведённого в ноябре 2013. Своё недоумение Коми выразил в эфире трансляции, которую вела телекомпания CNN.
Джеймс Коми дал комментарии касательно данных, приведённых агентством Bloomberg, которые указывают на то, что содержание документов с подробностями пребывания Трампа в российской столице в ноябре 2013 года разнятся с записками, составленными бывшим главой ФБР по итогам его бесед с Трампом после инаугурации последнего. Агентство приводило в пример сведения о перелётах личного самолёта миллиардера, из которых следует, что Трамп пробыл в Москве 45 часов 43 минуты. Однако сам президент уверял Коми о скоротечности своего визита, который не продлился и суток.
Джеймс Коми недоумевает, какие причины у Трампа должны быть для того, чтобы лгать, тем более, что ему не было задано соответствующих вопросов.
«Всегда имеет большое значение то, что вам лгут, особенно о том, о чем вы не спрашивали. Мы в ФБР называем это безотчетным чувством вины, когда человек заводит разговор о том, о чем его не спрашивают», — выразил своё мнение Коми. Экс-глава ФБР считает, что такое поведение «определённо вызывает ощущение, что здесь что-то не то». Но что именно было у Трампа на уме, когда он делился с Коми заведомо ложной информацией, бывший директор ведомства судить не решается.
На вопрос считает ли он, что якобы нежелание президента США лишний раз критиковать руководство России может свидетельствовать о том, что доходы российской организованной преступности легализовались через частные структуры Трампа, Коми ответил, что не знает и «не в том положении, чтобы спекулировать на этот счет».