Бывшего главу ФБР смущают рассказы Трампа о поездке в Москву

Джеймс Коми дал комментарии касательно данных, приведённых агентством Bloomberg , которые указывают на то, что содержание документов с подробностями пребывания Трампа в российской столице в ноябре 2013 года разнятся с записками, составленными бывшим главой ФБР по итогам его бесед с Трампом после инаугурации последнего. Агентство приводило в пример сведения о перелётах личного самолёта миллиардера, из которых следует, что Трамп пробыл в Москве 45 часов 43 минуты. Однако сам президент уверял Коми о скоротечности своего визита, который не продлился и суток.

Джеймс Коми недоумевает, какие причины у Трампа должны быть для того, чтобы лгать, тем более, что ему не было задано соответствующих вопросов.

«Всегда имеет большое значение то, что вам лгут, особенно о том, о чем вы не спрашивали. Мы в ФБР называем это безотчетным чувством вины, когда человек заводит разговор о том, о чем его не спрашивают», — выразил своё мнение Коми. Экс-глава ФБР считает, что такое поведение «определённо вызывает ощущение, что здесь что-то не то». Но что именно было у Трампа на уме, когда он делился с Коми заведомо ложной информацией, бывший директор ведомства судить не решается.