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Рэпер Kanye West назвал Трампа своим братом
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Рэпер Kanye West назвал Трампа своим братом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент США поблагодарил известного американского рэпера Kanye West за поддержку. Ранее музыкант написал в Twitter, что любит всех, однако не соглашается со всем, что кто-либо делает.
"Толпа не может заставить меня не любить Трампа. Мы оба обладаем энергией дракона. Это то, что делает нас личностями. У нас есть право на независимое мышление. Он мой брат", — подчеркнул West. Он также опубликовал фотографию, где показал подписанную главой Белого дома бейсболку с лозунгом «Сделаем Америку вновь великой».
"Спасибо, Kanye, это очень круто!", — цитирует ТАСС Трампа.
Отметим, что не так давно Kanye West намекнул в Twitter о желании побороться за пост президента США в 2024 году. Но через несколько минут исполнитель удалил этот пост.
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