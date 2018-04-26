Рэпер Kanye West назвал Трампа своим братом

Президент США поблагодарил известного американского рэпера Kanye West за поддержку. Ранее музыкант написал в Twitter, что любит всех, однако не соглашается со всем, что кто-либо делает.

"Толпа не может заставить меня не любить Трампа. Мы оба обладаем энергией дракона. Это то, что делает нас личностями. У нас есть право на независимое мышление. Он мой брат", — подчеркнул West. Он также опубликовал фотографию, где показал подписанную главой Белого дома бейсболку с лозунгом «Сделаем Америку вновь великой».

"Спасибо, Kanye, это очень круто!", — цитирует ТАСС Трампа.

Отметим, что не так давно Kanye West намекнул в Twitter о желании побороться за пост президента США в 2024 году. Но через несколько минут исполнитель удалил этот пост.