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Макрон: Франция поддержит военное присутствие США в Сирии
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Макрон: Франция поддержит военное присутствие США в Сирии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция поддержит военное присутствие Соединенных Штатов Америки на севере Сирии и увеличит свое участие в международной коалиции под руководством США.
На пресс-конференции в Вашингтоне Макрон подчеркнул, что в координации с американцами Франция предоставит поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат.
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хотел бы уйти из Сирии, но военным США, которые там остаются, необходимо закончить работу по разгрому террористов. Макрон говорил, что именно он убедил Трампа не уходит из САР, напоминает РИА Новости.
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