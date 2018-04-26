Макрон: Франция поддержит военное присутствие США в Сирии

На пресс-конференции в Вашингтоне Макрон подчеркнул, что в координации с американцами Франция предоставит поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат.