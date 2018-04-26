Fox: Болтон предупредил о грядущем обновлении Совета национальной безопасности Белого дома

По их данным, в среду утром Болтон распространил внутриведомственный циркуляр, в котором уведомил сотрудников СНБ, что грядущие кадровые перестановки в том числе будут предусматривать совмещение обязанностей руководителей нескольких отделов в руках одного должностного лица. Не исключено, что наиболее опытным сотрудникам СНБ придется покинуть свои посты. Такая мера в принципе затруднит задачу поиска достойной замены им, уточнил источник телеканала.

Болтон является третьим помощником главы государства по национальной безопасности за 15 месяцев президентства Трампа. Его предшественниками были Герберт Макмастер Майкл Флинн . Последний подал в отставку в феврале 2017 года.