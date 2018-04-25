Ещё
В Пентагоне заявили, что конфликт в Сирии не удастся урегулировать военным путем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пентагоне заявили, что конфликт в Сирии не удастся урегулировать военным путем 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в среду выразил убежденность в том, что конфликт в Сирии не удастся урегулировать военным путем.
"Гражданская война в Сирии, которая началась в 2011 году, не имеет военного решения. Мы продолжаем поддерживать дипломатические усилия по урегулированию там ситуации как части мирного процесса под эгидой ООН", — говорится в тексте вступительного слова министра обороны, подготовленном к закрытым слушаниям в комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям.
По словам Мэттиса, единственная причина, по которой американские войска находятся в Сирии, — «окружить и разгромить боевиков группировки „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС)».
Он счел необходимым отметить, что нанесение ракетного удара 14 апреля по ряду правительственных объектов в Сирии «в ответ на использование химоружия в [сирийском городе] Дума, не сигнализирует об эскалации продолжающегося конфликта» в этой арабской стране. Текст вступительного слова Мэттиса был распространен пулом журналистов, аккредитованных при минобороны.
Президент Дональд Трамп 29 марта заявил журналистам, что с завершением операции против ИГ дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл, и что они «очень скоро» вернутся домой. Однако, согласно источникам телекомпании CNN, на состоявшемся в начале апреля заседании Совета национальной безопасности при Белом доме выдвинутый на пост госсекретаря США директор ЦРУ Майкл Помпео и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд высказались против вывода американских войск из Сирии.
Ранее глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявлял, что присутствие американских солдат в Сирии потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов районах, возвращения мирного населения в свои дома и реконструкции страны на время стабилизационного периода. Всего в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.
ТАСС: последние новости
Экс-президент Картер: некоторые действия США граничили с военными преступлениями В Госдепе заявили, что США поддержат политику "открытых дверей" НАТО в Восточной Европе Матвиенко передала президенту Республики Сербской привет от Путина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли275
Россия провела секретные переговоры в Армении
Рубль упал без видимых причин62
Россия доказала очередную ложь США496
Агутин рассказал о состоянии Преснякова-старшего6
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение