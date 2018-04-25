В Пентагоне заявили, что конфликт в Сирии не удастся урегулировать военным путем 

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в среду выразил убежденность в том, что конфликт в Сирии не удастся урегулировать военным путем.
"Гражданская война в Сирии, которая началась в 2011 году, не имеет военного решения. Мы продолжаем поддерживать дипломатические усилия по урегулированию там ситуации как части мирного процесса под эгидой ООН", — говорится в тексте вступительного слова министра обороны, подготовленном к закрытым слушаниям в комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям.
По словам Мэттиса, единственная причина, по которой американские войска находятся в Сирии, — «окружить и разгромить боевиков группировки „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС)».
Он счел необходимым отметить, что нанесение ракетного удара 14 апреля по ряду правительственных объектов в Сирии «в ответ на использование химоружия в [сирийском городе] Дума, не сигнализирует об эскалации продолжающегося конфликта» в этой арабской стране. Текст вступительного слова Мэттиса был распространен пулом журналистов, аккредитованных при минобороны.
Президент Дональд Трамп 29 марта заявил журналистам, что с завершением операции против ИГ дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл, и что они «очень скоро» вернутся домой. Однако, согласно источникам телекомпании CNN, на состоявшемся в начале апреля заседании Совета национальной безопасности при Белом доме выдвинутый на пост госсекретаря США директор ЦРУ Майкл Помпео и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд высказались против вывода американских войск из Сирии.
Ранее глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявлял, что присутствие американских солдат в Сирии потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов районах, возвращения мирного населения в свои дома и реконструкции страны на время стабилизационного периода. Всего в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.