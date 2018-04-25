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Порошенко заявил, что ВСУ стали восьмой по силе армией Европы
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Порошенко заявил, что ВСУ стали восьмой по силе армией Европы 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ВСУ вошли в число сильнейших армий в Европе, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"По версии Global Firepower, украинская армия — сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО", — написал он в Facebook.
Ранее Порошенко заявлял, что за четыре года власти сумели превратить ВСУ «в одну из самых эффективных армий в Европе».
В октябре прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены по причинам, не связанным с боевыми действиями в Донбассе. По его словам, эти потери были следствием нарушения военными устава и халатного отношения к службе. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил потери в украинской армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.
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