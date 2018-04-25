Порошенко заявил, что ВСУ стали восьмой по силе армией Европы

Петр Порошенко. МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . ВСУ вошли в число сильнейших армий в Европе, заявил президент Украины "По версии Global Firepower, украинская армия — сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО ", — написал он в Facebook. Ранее Порошенко заявлял, что за четыре года власти сумели превратить ВСУ «в одну из самых эффективных армий в Европе». В октябре прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены по причинам, не связанным с боевыми действиями в Донбассе. По его словам, эти потери были следствием нарушения военными устава и халатного отношения к службе. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил потери в украинской армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.