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Киев объявил в розыск тысячи оставшихся в Крыму украинцев
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Киев объявил в розыск тысячи оставшихся в Крыму украинцев 

Газета.Ru 13 минут назад
Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск около шести тысяч человек, которые несли службу и остались на территории Крыма после отвода с полуострова украинских военных частей, передает РИА «Новости».
"Объявлены в розыск 5,8 тысячи человек, которые несли службу и остались в Крыму после отвода военных частей", — сообщили в министерстве.
Также сообщается, что Национальная полиция Украины также создала реестр участников самообороны Крыма.
Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел России раскритиковали попытки проинспектировать Крым в рамках проверок Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поездки крымчан через границу с полуостровом опасны и чреваты проблемами.
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