Киев объявил в розыск тысячи оставшихся в Крыму украинцев

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск около шести тысяч человек, которые несли службу и остались на территории Крыма после отвода с полуострова украинских военных частей, передает РИА «Новости»

"Объявлены в розыск 5,8 тысячи человек, которые несли службу и остались в Крыму после отвода военных частей", — сообщили в министерстве.

Также сообщается, что Национальная полиция Украины также создала реестр участников самообороны Крыма.