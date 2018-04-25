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Страны ЕС пытаются убедить Трампа сохранить JCPOA
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Страны ЕС пытаются убедить Трампа сохранить JCPOA 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Великобритания, Германия и Франция близки к пересмотру ядерного соглашения с Тегераном, чтобы попытаться убедить Дональда Трампа в необходимости сохранения договоренности с Ираном, передает Reuters.
Трамп назвал соглашение 2015 г., согласно которому Иран пообещал сдержать свою ядерную деятельность в обмен на отмену санкций (JCPOA), худшей сделкой, глава Белого дома также пригрозил отказаться от договоренности и снова ввести санкции против Ирана в следующем месяце. Россия, Китай, Германия, Великобритания и Франция, которые все подписали соглашение с Ираном и Соединенными Штатами, полны решимости сохранить сделку, рассматривая ее как лучший способ остановить разработку ядерного оружия Ираном. Западные посланники сказали агентству Reuters в среду, что три месяца встреч за закрытыми дверями завершились пакетом отдельных мер, которые могут быть приняты против Ирана, в надежде что это удовлетворит Трампа и сохранит ядерную сделку без изменений. "Это касается убеждения президента Трампа, это не новая сделка с Ираном", — сказал один из высокопоставленных дипломатов Европейского союза. В отличие от Трампа, который снова осудил соглашение во вторник, Великобритания, Франция и Германия не хотят пересматривать сложный ядерный договор.
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