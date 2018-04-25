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Нужно прекратить дробить Сирию на части, заявила Могерини
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Нужно прекратить дробить Сирию на части, заявила Могерини 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МОГЕРИНИ О ПЕРСПЕКТИВАХ УРЕГУЛИРОВАНИИ В СИРИИ: НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ ДРОБИТЬ СТРАНУ НА ЧАСТИ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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