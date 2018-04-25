МИД России указал на укоренение сил США в Сирии

«На земле» в реальности происходят процессы, которые, по большому счету, означают дальнейшее укрепление, укоренение в военном смысле США на территории САР», — прокомментировал Рябков заявление президента США Дональда Трампа о возможном скором выводе американских военных из Сирии, передает «Интерфакс»

По его словам, это тревожная тенденция «со всех точек зрения». «С одной стороны, эта тенденция означает продолжающееся пренебрежение Вашингтоном принципами и нормами международного права, с другой стороны — возникает все больше оснований для озабоченности по поводу того, какие реально цели США преследуют в Сирии», — заявил Рябков.

Он отметил, что МИД озабочен возможной попыткой фактического раздела Сирии, «посягательства на его территориальную целостность».

«Мы отслеживаем самым пристальным образом все сигналы на эту тему», — подчеркнул Рябков.

Во вторник президент США Дональд Трамп обещал «сравнительно скоро» вывести войска из Сирии.