Как отреагировала Америка на признание Канье в любви к Трампу? 

На прошлой неделе радиоведущий Эбро Дарден обсуждал с Канье Уэстом (40) президента США Дональда Трампа (71), и Эбро был потрясен, когда услышал, что Уэст не изменил своего отношения к Трампу с 2016 года. По словам Дардена, Канье аргументирует это тем, что он долгие годы добивался встречи с Бараком Обамой (56), а Трамп, в свою очередь, согласился сразу.
В общем, в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе начали появляться черно-белые плакаты с изображением Канье и надписью #2024 (выборный год в Америке). Инсайдеры сообщают, что делает их таинственный стрит-арт художник, который с Уэстом и его командой никак не связан. Но если мы сначала думали, что это издевка (все-таки большинство знаменитостей поддерживают демократов, а не республиканцев и Трампа), то сегодня на протрамповском сайте The Gateway Pundit появилось заявление этого самого анонимного художника, который считает, что Канье «понимает универсальные культурные истины лучше, чем кто-либо».
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Кстати, напомним, несколько лет назад Канье Уэст открыто заявлял о том, что собирается баллотироваться в президенты США в 2020 году, и мы даже представляли Ким на месте первой леди Америки, но, похоже, сроки сдвигаются как минимум до 2024-го. К слову, сам рэпер действия активиста пока никак не прокомментировал.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-otreagirovala-amerika-na-priznanie-kane-v-lyubvi-k-trampu/