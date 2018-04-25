Как отреагировала Америка на признание Канье в любви к Трампу?

Чикаго и В общем, в Нью-Йорке Лос-Анджелесе начали появляться черно-белые плакаты с изображением Канье и надписью #2024 (выборный год в Америке). Инсайдеры сообщают, что делает их таинственный стрит-арт художник, который с Уэстом и его командой никак не связан. Но если мы сначала думали, что это издевка (все-таки большинство знаменитостей поддерживают демократов, а не республиканцев и Трампа), то сегодня на протрамповском сайте The Gateway Pundit появилось заявление этого самого анонимного художника, который считает, что Канье «понимает универсальные культурные истины лучше, чем кто-либо».

все слайды

Кстати, напомним, несколько лет назад Канье Уэст открыто заявлял о том, что собирается баллотироваться в президенты США в 2020 году, и мы даже представляли Ким на месте первой леди Америки, но, похоже, сроки сдвигаются как минимум до 2024-го. К слову, сам рэпер действия активиста пока никак не прокомментировал.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-otreagirovala-amerika-na-priznanie-kane-v-lyubvi-k-trampu/