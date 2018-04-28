Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы против Трампа

По данным агентства, суд принял данное решение из-за расследования в отношении личного адвоката Трампа Майкла Коэна, которые представляет президента в данном деле.

"Суд считает, что существует большое потенциальное фактическое совпадение между гражданским и уголовным судопроизводством", — заявил судья.