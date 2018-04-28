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Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы против Трампа
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Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы против Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Суд перенес рассмотрение иска порноактисы Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) против президента США Дональда Трампа на 90 дней, передает Reuters.
По данным агентства, суд принял данное решение из-за расследования в отношении личного адвоката Трампа Майкла Коэна, которые представляет президента в данном деле.
"Суд считает, что существует большое потенциальное фактическое совпадение между гражданским и уголовным судопроизводством", — заявил судья.
9 апреля сотрудники ФБР провели обыск в доме, офисе и гостинице Коэна. Позже газета Washington Post сообщила, что Коэна обыскивают по подозрению в банковских махинациях. Также среди изъятых документов были касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла о сексуальной связи с Трампом, отметил источник издания.
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