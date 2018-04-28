Разбирательство по иску экс-порноактрисы к Трампу приостановлено

Женщина подала иск к главе государства и его адвокату Майклу Коэну в марте. Экс-порноактриса требует аннулировать соглашение, которое обязывает ее хранить в тайне связь с Трампом. Коэна Клиффорд обвиняет в распространении порочащих ее сведений.

Адвокат президента ранее подал ходатайство о временном прекращении разбирательства. Это было сделано после того, как ФБР провело в его доме и офисе обыски. Власти Нью-Йорка , по данным СМИ, подозревают Коэна в банковских махинациях и мошенничестве, связанных в том числе с предвыборной кампанией Трампа.

В ходатайстве адвокат указал, что в рамках разбирательства в Калифорнии он, вероятно, вынужден будет давать показания, касающиеся расследования в Нью-Йорке. В таком случае будет нарушено конституционное право Коэна не свидетельствовать против самого себя. Судья согласился с доводами адвоката и назначил следующее заседание на 27 июля.