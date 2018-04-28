Разбирательство по иску экс-порноактрисы к Трампу приостановлено 

Производство по делу, которое касается утверждений бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом, приостановлено на 90 дней. Такое решение в пятницу принял суд в штате Калифорния, передает ТАСС.
Женщина подала иск к главе государства и его адвокату Майклу Коэну в марте. Экс-порноактриса требует аннулировать соглашение, которое обязывает ее хранить в тайне связь с Трампом. Коэна Клиффорд обвиняет в распространении порочащих ее сведений.
Адвокат президента ранее подал ходатайство о временном прекращении разбирательства. Это было сделано после того, как ФБР провело в его доме и офисе обыски. Власти Нью-Йорка, по данным СМИ, подозревают Коэна в банковских махинациях и мошенничестве, связанных в том числе с предвыборной кампанией Трампа.
В ходатайстве адвокат указал, что в рамках разбирательства в Калифорнии он, вероятно, вынужден будет давать показания, касающиеся расследования в Нью-Йорке. В таком случае будет нарушено конституционное право Коэна не свидетельствовать против самого себя. Судья согласился с доводами адвоката и назначил следующее заседание на 27 июля.