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Удары коалиции не помешали мирному процессу в Сирии, заявило Минобороны
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Удары коалиции не помешали мирному процессу в Сирии, заявило Минобороны 

РИА Новости 25 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Удары западной коалиции не смогли помешать продолжению мирного процесса в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Удары западной коалиции не смогли помешать идущему мирному процессу в Сирийской Арабской Республике. Недавно освобожденная от боевиков Восточная Гута возвращается к мирной жизни. В этом пригороде Дамаска восстановлены органы власти, ведутся ремонтные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства", — сказал он.
По словам Рудского, во многие населенные пункты возобновлена подача воды и электричества, работают магазины. При этом цены на продукты питания снизились в несколько раз.
"Завершается освобождение от террористических группировок южной окраины Дамаска — района Ярмук", — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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