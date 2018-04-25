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В движении Пашиняна заявили, что к ним присоединились оппозиционные партии Армении
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В движении Пашиняна заявили, что к ним присоединились оппозиционные партии Армении 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 25 апреля. /ТАСС/. Несколько оппозиционных партий Армении присоединились к движению депутата парламента Никола Пашиняна, которое добивается смены власти. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил член правления партии Пашиняна «Гражданский договор» Ален Симонян.
"К нашему движению 25 апреля присоединилось множество политических партий: вторая по числу депутатов партия «Процветающая Армения», партии «Наследие», «Республика», «Просвещенная Армения», «Социал-демократическая», «Армянский национальный конгресс» и другие. Наша революция победила, это должна осознать и [правящая] Республиканская партия", — заявил Симонян. По его словам, «Республиканская партия осталась одна и не владеет обстановкой».
Оппозиционные митинги и шествия в Ереване и других городах страны продолжились в среду, ситуация остается очень напряженной. В понедельник премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране.
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