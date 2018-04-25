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США готовятся к уходу из Сирии, считает сенатор Морозов
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США готовятся к уходу из Сирии, считает сенатор Морозов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США готовятся к уходу из Сирии, планируя заменить свое присутствие там войсками монархий Персидского залива и Египта, не исключено, что это затевается для капитальной перестройки правил работы Совбеза ООН, считает российский сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов.
Президент США Дональд Трамп во вторник вновь заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии. Позже министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки. Он отметил, что если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.
"Мы знаем, что не раз было так, что администрация США дезавуировала заявление своего же президента, поэтому время покажет истинность намерений Трампа. Известно, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал вывести американские войска из-за границы, однако на деле произошло обратное: личный состав в Афганистане увеличен, активизированы действия в Сирии", — сказал Морозов РИА Новости.
Вместе с тем, считает сенатор, в настоящее время США ведут переговоры с монархиями Персидского залива и Египтом об отправке их войск в Сирию.
"Не исключено, что это делается как раз потому, что Вашингтон готовится уйти из Сирии и хочет заменить себя войсками этих стран", — заявил Морозов.
По словам парламентария, ввод войск Катара и других стран в Сирию приведет к катастрофическим последствиям не только для самой Сирии, но и для всего региона в целом.
"Это будет такое грубое нарушение норм ООН, что я не исключаю, что все это затевается для капитальной перекройки ООН и, в первую очередь, Совбеза ООН — его роли, функций, а также кардинального изменения правил применения права вето его постоянными членами", — заявил Морозов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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