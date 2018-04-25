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В ЛНР сообщили о восьми обстрелах за сутки
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В ЛНР сообщили о восьми обстрелах со стороны украинских военных за сутки 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские военные восемь раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом заявили в оборонном ведомстве республики.
«Обстрелам подверглись районы памятника князю Игорю, сёл Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое и Желобок», — приводит Луганский информационный центр сообщение.
Как уточняется, огонь вёлся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ и стрелкового оружия.
Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.
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