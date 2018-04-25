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Новым послом США в Южной Корее может стать Гарри Харрис
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Новым послом США в Южной Корее может стать Гарри Харрис 

Газета.Ru 18 минут назад
Администрация США намерена выдвинуть командующего вооруженными силами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) адмирала Гарри Харриса на должность посла в Южной Корее, сообщает The Washington Post.
Отмечается, что должность американского посла в Южной Корее свободна с момента, когда Дональд Трамп стал президентом США.
Этот факт вызывает обеспокоенность в Белом доме, поскольку длительное отсутствие главы дипмиссии в Сеуле может негативно повлиять на взаимоотношения двух стран.
Ранее Южная Корея и США начали ежегодные военные учения Key Resolve, которые будут продолжаться две недели.
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