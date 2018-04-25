Если у Путина есть компромат на Трампа, как он может его использовать?

Представьте на мгновение, что вы — Владимир Путин . На столе перед вами лежит папка с надписью «Трамп, Дональд». Внутри находится стопка документов, собранных вашими разведслужбами, которые доказывают, что Трамп участвовал в неприличных или незаконных делах. В папке есть некоторые финансовые документы, аудиозаписи телефонных разговоров и, возможно, фотографии Трампа, когда он был в Москве . Как вы решите, предавать ли их огласке, показывать ли всему миру?

А теперь представьте, что вы — президент Трамп, и что вам сообщили об этой папке, которая лежит на столе Путина. В перерыве во время работы с документами вы сидите и размышляете, собирается ли он (а если да, то когда собирается) предать гласности ее содержимое. Как вы действуете по отношению к России , если знаете, что вас шантажируют?

Может показаться, что этот сценарий взят из шпионского триллера, но некоторые очень серьезные люди считают, что у России на самом деле может быть компромат — дискредитирующая информация о Трампе — и что она использует эти материалы для шантажа. Иначе, спрашивают они, как можно объяснить те многие случаи, когда Трамп и представители его близкого окружения искали благосклонности России или учитывали ее интересы?

В то же время Россия вот уж точно уже больше не пьет шампанское в честь Трампа. То, что администрация не отменяет санкции против России, то, что она предоставляет Украине летальное оружие и закрыла два российских консульства, свидетельствует о том, что она время от времени готова применить более жесткий подход.

При таком сочетании компромиссной и жесткой политики возникает интересный вопрос: если Россия действительно шантажирует Трампа, и он об этом знает, почему он считает, что, случись ему пренебречь интересами России, это может сойти ему с рук? Каким образом Путин определяет, до какой степени он сможет терпеть пренебрежение интересами России, прежде чем раскрывать секреты Трампа? И каким образом представления Трампа о расчетах Путина влияют на его отношение к России? Тщательно проанализировать эти вопросы нам могут помочь инструменты теории игр.

Сценарий 1: если компромат серьезно дискредитирует Трампа

Давайте сначала предположим, что материал в папке в высшей степени дискредитирующий для Трампа и содержит, скажем, объективные доказательства того, что компания Trump Organization занимается отмыванием денег, что может стать основанием для импичмента Трампа или тюремного заключения. На первый взгляд, это могло бы дать России мощные рычаги воздействия.

Однако, с точки зрения Путина, отстранение Трампа от власти было бы ужасным результатом, поскольку ему на смену пришел бы вице-президент Пенс, который, скорее всего, придерживался бы более жесткой линии в отношении России. Это исключило бы любую возможность того, что Соединенные Штаты в ближайшее время снимут санкции. Следовательно, с точки зрения Путина, компромат полезен лишь до тех пор, пока он не предаст его гласности. И как только он этот компромат обнародует, он станет бесполезным — и даже контрпродуктивным.

Если мы посмотрим с обратной стороны и предположим, что Трамп знает, какие карты имеет на руках Путин, и понимает, что разглашение компрометирующих материалов в конечном итоге нанесет ущерб интересам России, он будет знать, что угроза шантажа со стороны Кремля не заслуживает доверия. Следовательно, у Трампа будет полная свобода действий, и он будет занимать жесткую позицию в отношении России, когда ему это будет удобно — но только до определенного момента.

До какого момента? До того момента, когда для Путина Трамп на президентском посту больше не будет предпочтительнее Пенса. Если по какой-то причине Трампу пришлось бы занять крайне жесткую позицию в отношении России или предпринять безрассудные шаги, которые создавали бы угрозу начала ядерной войны, тогда Пенс мог бы оказаться лучшим вариантом. И в этом случае «компромат» можно было бы использовать более убедительно, поскольку его можно было бы обнародовать.

Сценарий 2: если компромат не причинит Трампу особого вреда

Но давайте предположим, что компрометирующий материал нанесет Трампу лишь незначительный ущерб, скажем, в нем содержатся видео-доказательства свидания с русскими проститутками или свидетельства нарушения моральных норм, которые могут означать для Трампа незначительные юридические риски. Все это поставило бы его в неловкое положение или имело бы отвлекающий характер, но неизбежного импичмента не означало бы.

Как отнесся бы Путин к политически уязвленному Трампу, который все еще цепляется за власть? Очень благосклонно, если целью России является посеять раздор в США.

Если Трампу пришлось бы задуматься о последствиях, он увидел бы, что угроза шантажа со стороны России убедительна, и он, наверное, как следует подумал бы, прежде чем перегибать палку в своих действиях в отношении России. Или смягчил бы удар, нанесенный жесткой политикой, с помощью обнадеживающих слов, сигнализирующих Путину о том, что он может оказать поддержку в будущем.

Однако вполне возможно, что Россия не решалась бы обнародовать имеющуюся у нее информацию, считая, что дискредитация Трампа вызовет более пристальное внимание к нему со стороны Конгресса и общественности и ограничит его возможности помочь России в будущем.

А что, если Трампа скомпрометируют силы внутри США?

А как бы Путин определил нужный момент, чтобы сделать свой шаг, если бы у него был не очень серьезный компромат? Когда возможности Трампа настолько ограничены внутренними силами, что у него больше нет свободы действий во внешней политике, и он более полезен России как «хромая утка», неэффективный президент, не обладающий влиянием.

Если в ходе расследования сговора под руководством Мюллера или в ходе расследования ФБР в отношении личного адвоката Трампа будут выявлены компрометирующие доказательства, Трамп будет вынужден больше полагаться на сторонников в Конгрессе (которые, как правило, более агрессивно настроены в отношении России) и будет менее склонен проводить пророссийскую внешнюю политику.

Получается, что в результате усиления юридического давления Трамп окажется в безвыходном положении: бросить вызов Путину и подвергнуть себя риску разоблачения, или же помочь Путину — что тоже опасно, поскольку это может испортить его отношения с республиканцами.

О чем же говорят нам действия Трампа по отношению к России?

Можно ли сказать, что действия Трампа по отношению к России более согласованы с наличием безобидного или серьезного компромата? Это зависит от того, каковы его истинные предпочтения. Если он искренне хочет быть жестким, но вынужден вести себя «хорошо» и не портить отношений (в этом и заключается суть теории шантажа), тогда компромат незначительный и безобидный.

Но если его истинные предпочтения носят пророссийский характер, то его метания между следованием своей интуиции и желаниями его советников можно объяснить обычной нерешительностью. Трамп может действовать безнаказанно, поскольку знает, что у Путина есть настолько серьезный компромат, что он никогда им не воспользуется.

Но поскольку давление на него внутри страны усиливается, мы можем узнать больше. Будущие возможности Трампа для маневра в отношении России будут зависеть от того, насколько серьезным компроматом располагает Россия: если компромат очень серьезный, таких возможностей для маневра будет больше, если же этот компромат может лишь поставить его в неловкое положение, таких возможностей будет меньше.

Непредсказуемые сценарии

Бесспорно, на этот анализ могут повлиять и другие факторы давления. Например, Путин может подвергнуться давлению со стороны столкнувшихся с проблемами российских элит, которые требуют, чтобы Путин немедленно «вернул им долг». Трамп может решить, что он политически неуязвим и в любом случае стать на сторону сторонников жесткой линии. И, конечно же, не исключено, что Трамп эти сценарии тщательно не обдумывал.

Другие объяснения поведения Трампа с компроматом не связаны. Возможно, он стремится избежать ядерной войны или верит в силу дипломатии, хотя такой учтивости другим странам он не оказывает. Или вполне возможно, что он просто восхищаться стилем руководства Путина или надеется заключить в России крупную сделку в сфере недвижимости после своего президентства.

Если для того, чтобы продумать эти возможности, Путин призвал на помощь кремлевских специалистов по теории игр, он увидит, что наличия компромата недостаточно. Им надо пользоваться осторожно. Но даже в этом случае шантажировать зарубежного лидера не так-то просто.