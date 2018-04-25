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Министры G7 посчитали действия России в Сирии и на Украине неприемлемыми
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Министры G7 посчитали действия России в Сирии и на Украине неприемлемыми 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Министры безопасности и иностранных дел стран G7 утверждают, что Россия неприемлемо действует в Сирии, на Украине и в других соседних государствах, передает ТАСС. Соответствующая позиция изложена в обнародованном во вторник итоговом совместном заявлении министров Группы семи, которое распространил МИД Канады.
В документе отмечается, что, в частности, министры иностранных дел обсудили их общую озабоченность по поводу ситуации в Сирии, на Украине и в КНДР. «Обсуждая общие вызовы, связанные с международным порядком, министры затронули тему дестабилизирующего поведения России, в том числе неприемлемых действий России в Сирии, на Украине и в других соседних странах, ее вмешательства в демократические процессы и [участия в] кампаниях по дезинформации», — говорится в заявлении.
Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля там состоялись переговоры министров внутренних дел и безопасности.
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