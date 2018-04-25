Министры G7 посчитали действия России в Сирии и на Украине неприемлемыми

Канады. Министры безопасности и иностранных дел стран G7 утверждают, что Россия неприемлемо действует в Сирии , на Украине и в других соседних государствах, передает ТАСС . Соответствующая позиция изложена в обнародованном во вторник итоговом совместном заявлении министров Группы семи, которое распространил МИД В документе отмечается, что, в частности, министры иностранных дел обсудили их общую озабоченность по поводу ситуации в Сирии, на Украине и в КНДР . «Обсуждая общие вызовы, связанные с международным порядком, министры затронули тему дестабилизирующего поведения России, в том числе неприемлемых действий России в Сирии, на Украине и в других соседних странах, ее вмешательства в демократические процессы и [участия в] кампаниях по дезинформации», — говорится в заявлении. Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля там состоялись переговоры министров внутренних дел и безопасности.