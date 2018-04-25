МИД Украины обвиняет ООН в кризисе их страны

МИД Украины заявил, что ООН должна быть готовой к участию в международной миссии в их стране, целью которой будет восстановление территориальной целостности «в пределах международно признанных границ».

МИД Украины Сергей Кислица на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу поддержания международного мира, высказался о том, что, на протяжении четырёх лет ситуация на Украине «служит примером нереализованного потенциала миротворческих операций ООН».

«Мы готовы конструктивно взаимодействовать на всех уровнях, чтобы прекратить военную агрессию России , установить прочный мир и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ»

— призвал представитель Украины.

Кислица думает, что роль ООН может привести к смещению сил в пользу Киева.

Большую часть своего на заседании Ассамблеи выступления он посвятил обвинениям в адрес России:

Сирии, «Мир является свидетелем поведения российского режима на Украине, в Грузии Великобритании и где бы то ни было еще. Это беспрецедентное поведение со времен Второй мировой войны»

ООН в глазах Кислицы осталось виновным за события в 2014 году, когда разразился кризис на Украине.

В конце своей речи представитель МИДа задал вопрос:

«Что было сделано для того, чтобы помешать России разрушить верховенство права не только на региональном, но и на глобальном уровне? И, что важнее, что именно мы как международное сообщество должны сделать, чтобы извлечь уроки из этого ради будущих поколений?»

Ранее была дана информация о том, что страны «Большой семерки» поддержали украинский вариант ввода миротворцев в Донбасс.