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МИД Украины обвиняет ООН в кризисе их страны
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МИД Украины обвиняет ООН в кризисе их страны 

News.ru 22 минуты назад
МИД Украины заявил, что ООН должна быть готовой к участию в международной миссии в их стране, целью которой будет восстановление территориальной целостности «в пределах международно признанных границ».
МИД Украины Сергей Кислица на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу поддержания международного мира, высказался о том, что, на протяжении четырёх лет ситуация на Украине «служит примером нереализованного потенциала миротворческих операций ООН».
«Мы готовы конструктивно взаимодействовать на всех уровнях, чтобы прекратить военную агрессию России, установить прочный мир и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ»
— призвал представитель Украины.
Кислица думает, что роль ООН может привести к смещению сил в пользу Киева.
Большую часть своего на заседании Ассамблеи выступления он посвятил обвинениям в адрес России:
«Мир является свидетелем поведения российского режима на Украине, в Грузии, Сирии, Великобритании и где бы то ни было еще. Это беспрецедентное поведение со времен Второй мировой войны»
ООН в глазах Кислицы осталось виновным за события в 2014 году, когда разразился кризис на Украине.
В конце своей речи представитель МИДа задал вопрос:
«Что было сделано для того, чтобы помешать России разрушить верховенство права не только на региональном, но и на глобальном уровне? И, что важнее, что именно мы как международное сообщество должны сделать, чтобы извлечь уроки из этого ради будущих поколений?»
Ранее была дана информация о том, что страны «Большой семерки» поддержали украинский вариант ввода миротворцев в Донбасс.
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