Саудовская Аравия требует от Катара ввести войска в Сирию

Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории

— глава МИД Саудовской Аравии, Адиль аль-Джубейр.

Летом прошлого года ряд ближневосточных государств отказался от дипломатических отношений с Катаром, обвинив руководство государства в содействии террористам и попытках дестабилизации обстановки в регионе.

Эмир Катара обозначил солидарную с администрацией США позицию о необходимости покончить с предполагаемыми действиями Асада с применением химического оружия.