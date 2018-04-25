Саудовская Аравия требует от Катара ввести войска в Сирию 

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль‐Джубейр подчеркнул, что если Катар не хочет остаться без американской поддержки, правительству страны следует направить военные силы в Сирию. Он также предсказал, что без США действующая власть в Катаре не продержится и недели. Слова дипломата передало РИА «Новости».
Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории
— глава МИД Саудовской Аравии, Адиль аль-Джубейр.
Летом прошлого года ряд ближневосточных государств отказался от дипломатических отношений с Катаром, обвинив руководство государства в содействии террористам и попытках дестабилизации обстановки в регионе.
Эмир Катара обозначил солидарную с администрацией США позицию о необходимости покончить с предполагаемыми действиями Асада с применением химического оружия.
На минувшей неделе американское правительство обратилось к странам Ближнего Востока с призывом ввести военные силы в Сирию. Представитель Белого дома провел переговоры с одним из руководителей армии Египта.