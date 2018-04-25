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Саудиты пригрозили Катару госпереворотом и потребовали отправить войска в Сирию
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Саудиты пригрозили Катару госпереворотом и потребовали отправить войска в Сирию 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Если Катар не хочет лишиться поддержки США, то должен отправить войска в Сирию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.
По мнению Эр-Рияда, «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии», а также сам должен направить туда войска, пока глава американского государства Дональд Трамп не отказал Дохе в помощи. Поясняется, что речь идет о «защите», которую предоставляет Катару «военная база США», находящаяся на катарской территории.
Саудовский министр заявил, что режим в Дохе свергнут менее чем за неделю, если Соединенные Штаты прекратят обеспечивать безопасность Катара, передает РИА «Новости».
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