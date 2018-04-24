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Шерин: если США уйдет из Сирии, то, конечно, уйдут и все боевики
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Шерин: если США уйдет из Сирии, то, конечно, уйдут и все боевики 

Парламентская газета 50 минут назад
Первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин во вторник прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о желании вывести американских военных из Сирии.
По мнению депутата, если это произойдет, террористы покинут арабскую республику.
«Если Америка уйдет из Сирии, то, конечно же, уйдут и все боевики. Потому что пока они чувствуют такую негласную поддержку, они, конечно, себя так и ведут. Не будет Америки в Сирии, мир наступит буквально в течение нескольких месяцев», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Шерин назвал вывод войск США из Сирии грамотным и правильным шагом. По его мнению, если это произойдет, Трамп «может войти в историю как самый адекватный президент США за последние десятилетия».
Ранее во вторник Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном вновь заявил, что он хочет вывести американских военных из Сирии — хочет «вернуться домой», но только завершив то, что должно.
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