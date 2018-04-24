МИД: РФ не допустит военных инспекций Украины в Крыму 

Россия вправе размещать в Крыму, являющемся частью ее территории, свои войска и технику, считают в МИД РФ. Поэтому все попытки киевских властей провести военную инспекцию на полуострове в рамках «проверки территории Украины» в ведомстве рассматривают как тщетную провокацию.
"Современный статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными, — говорится в заявлении ведомства, размещенном на официальном сайте. — Разумеется, при этом Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу".