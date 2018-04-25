Ещё
В «Нафтогазе» считают, что прекращение транзита газа через Украину повлечет геополитические последствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Нафтогазе» считают, что прекращение транзита газа через Украину повлечет геополитические последствия 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: Реальное время
Прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией, что будет иметь геополитические последствия. Такое мнение во вторник высказал главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает ТАСС.
«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — приводит его слова канал «112 Украина».
Ранее 24 апреля зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что контракт с Украиной после 2019 года не будет продлен ни при каких обстоятельствах, но это не означает, что транзит газа прекратится. По его словам, «Газпром» ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 года, в том числе касающихся экономических условий транзита. Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщал журналистам, что холдинг готов провести переговоры с «Нафтогазом Украины» о транзите после окончания текущего контракта. Он сказал, что «Газпром» может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
BFM.RU: последние новости
Картер: действия США близки к военным преступлениям Сирийцы вышли на улицы поддержать Асада США призвали отвести все силы от Донецкой фильтровальной станции
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению229
В Раде назвали Россию «зависимой» от Украины51
В США заявили о провале Су-57613
Хмеймим атаковали дроны411
США запретили помогать Сирии12
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение