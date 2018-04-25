В «Нафтогазе» считают, что прекращение транзита газа через Украину повлечет геополитические последствия

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — приводит его слова канал «112 Украина».