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«Нафтогаз»: прекращение транзита газа через Украину повлечет геополитические последствия
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«Нафтогаз»: прекращение транзита газа через Украину повлечет геополитические последствия 

ТАСС 35 минут назад
КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией, что будет иметь геополитические последствия. Такое мнение во вторник высказал главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", — приводит его слова канал «112 Украина».
Ранее 24 апреля зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что контракт с Украиной после 2019 года не будет продлен ни при каких обстоятельствах, но это не означает, что транзит газа прекратится. По его словам, «Газпром» ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 года, в том числе касающихся экономических условий транзита.
Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщал журналистам, что холдинг готов провести переговоры с «Нафтогазом Украины» о транзите после окончания текущего контракта. Он говорил, что «Газпром» может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
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