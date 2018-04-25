«Нафтогаз»: прекращение транзита газа через Украину повлечет геополитические последствия

"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", — приводит его слова канал «112 Украина».

Ранее 24 апреля зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что контракт с Украиной после 2019 года не будет продлен ни при каких обстоятельствах, но это не означает, что транзит газа прекратится. По его словам, «Газпром» ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 года, в том числе касающихся экономических условий транзита.