Трамп пообещал вывести войска из Сирии, но решил оставить в регионе «мощный след» из-за опасений насчет Ирана

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские военные в ближайшее время вернутся из Сирии . В то же время глава Белого дома подчеркнул, что хочет оставить «мощный и долговременный след» в регионе. Как отмечает агентство AP , еще несколько дней назад американский лидер говорил о своем желании вывести войска из Сирии и оставить работу по восстановлению страны другим государствам Ближнего Востока.

Журналисты, освещающие официальный

визит

президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон, улучили момент и поинтересовались у Трампа о сроках вывода американских солдат из Сирии. Глава Белого дома вновь подчеркнул, что у него есть соответствующее желание. Однако Трамп уточнил, что ни он, ни Макрон не хотят уйти с Ближнего Востока, дав таким образом карт-бланш Ирану . «Мы посмотрим, что произойдет. Но мы вернемся домой достаточно скоро», — пообещал президент США.

В ходе совместной со своим французским коллегой пресс-конференции Трамп также поблагодарил хозяина Елисейского дворца за поддержку во время недавних

авиаударов

по Сирии в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте, ответственность за которое Запад возглагает на режим Башара Асада

Визит Макрона в США начался в понедельник, 23 апреля, и продлится три дня. Ожидается, что за это время лидеры двух стран обсудят ряд международных вопросов, включая ситуацию в Сирии и вокруг Корейского полуострова, а также иранскую ядерную программу. Для Макрона это первый визит в США в качестве главы государства. Между тем Трамп уже посетил ранее Францию, будучи главой государства. В июле 2017 года он был приглашен Макроном на празднование

Дня взятия Бастилии.

На прошлой неделе Сирия передала России

две крылатые ракеты, не сдетонировавшие в ходе удара США, скоординированного с Великобританией и Францией. Боеприпасы 18 апреля отправили самолетом в РФ. «Американцы заявляют, что было выпущено 105 крылатых ракет по объектам в Сирии. Вот, наверное, сирийцы нашли эти две ракеты, которых российские специалисты недосчитались. Если это так, вот посмотрим, почему они не долетели, и американцам скажем, что надо заправлять, наверное, ракеты или что-то», — объяснял тогда член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Корабли и бомбардировщики США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Всего было выпущено,

по подсчетам

Минобороны РФ , 103 крылатые ракеты. Сирийские ПВО, как утверждалось, сбили 71 из них. Основными целями, как отмечало российское ведомство, стали военные объекты Сирии, в частности несколько авиабаз.

Удар стал ответом на предполагаемую

химическую атаку

в сирийской Думе , когда погибли десятки мирных жителей. Отдавая указ о нанесении ракетного удара, Трамп выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, «наиболее ответственными» за поддержку режима Асада.

назвал

ракетный удар по Сирии «актом агрессии против суверенного государства». Он также заявил, что США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и, по сути, потакают террористам.

Трамп еще 11 апреля в своем Twitter

написал

о возможных атаках по объектам армии сирийского президента Башара Асада «новыми, умными» ракетами. «Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и „умные“. Тебе не стоит быть партнером газового убийцы — животного, которое травит своих людей и наслаждается этим», — сообщил политик. Впрочем, вскоре Трап добавил: «Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»