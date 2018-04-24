Трамп пообещал вывести войска из Сирии, но решил оставить в регионе «мощный след» из-за опасений насчет Ирана 

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские военные в ближайшее время вернутся из Сирии. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что хочет оставить «мощный и долговременный след» в регионе. Как отмечает агентство AP, еще несколько дней назад американский лидер говорил о своем желании вывести войска из Сирии и оставить работу по восстановлению страны другим государствам Ближнего Востока.
Журналисты, освещающие официальный
визит
президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон, улучили момент и поинтересовались у Трампа о сроках вывода американских солдат из Сирии. Глава Белого дома вновь подчеркнул, что у него есть соответствующее желание. Однако Трамп уточнил, что ни он, ни Макрон не хотят уйти с Ближнего Востока, дав таким образом карт-бланш Ирану. «Мы посмотрим, что произойдет. Но мы вернемся домой достаточно скоро», — пообещал президент США.
В ходе совместной со своим французским коллегой пресс-конференции Трамп также поблагодарил хозяина Елисейского дворца за поддержку во время недавних
авиаударов
по Сирии в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте, ответственность за которое Запад возглагает на режим Башара Асада.
Визит Макрона в США начался в понедельник, 23 апреля, и продлится три дня. Ожидается, что за это время лидеры двух стран обсудят ряд международных вопросов, включая ситуацию в Сирии и вокруг Корейского полуострова, а также иранскую ядерную программу. Для Макрона это первый визит в США в качестве главы государства. Между тем Трамп уже посетил ранее Францию, будучи главой государства. В июле 2017 года он был приглашен Макроном на празднование
Дня взятия Бастилии.
На прошлой неделе Сирия передала России
две крылатые ракеты, не сдетонировавшие в ходе удара США, скоординированного с Великобританией и Францией. Боеприпасы 18 апреля отправили самолетом в РФ. «Американцы заявляют, что было выпущено 105 крылатых ракет по объектам в Сирии. Вот, наверное, сирийцы нашли эти две ракеты, которых российские специалисты недосчитались. Если это так, вот посмотрим, почему они не долетели, и американцам скажем, что надо заправлять, наверное, ракеты или что-то», — объяснял тогда член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Корабли и бомбардировщики США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Всего было выпущено,
по подсчетам
Минобороны РФ, 103 крылатые ракеты. Сирийские ПВО, как утверждалось, сбили 71 из них. Основными целями, как отмечало российское ведомство, стали военные объекты Сирии, в частности несколько авиабаз.
Удар стал ответом на предполагаемую
химическую атаку
в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Отдавая указ о нанесении ракетного удара, Трамп выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, «наиболее ответственными» за поддержку режима Асада.
Президент РФ Владимир Путин
назвал
ракетный удар по Сирии «актом агрессии против суверенного государства». Он также заявил, что США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и, по сути, потакают террористам.
Трамп еще 11 апреля в своем Twitter
написал
о возможных атаках по объектам армии сирийского президента Башара Асада «новыми, умными» ракетами. «Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и „умные“. Тебе не стоит быть партнером газового убийцы — животного, которое травит своих людей и наслаждается этим», — сообщил политик. Впрочем, вскоре Трап добавил: «Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»