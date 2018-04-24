Ещё
Цена золота растет на заявлениях Трампа в отношении Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цена золота растет на заявлениях Трампа в отношении Ирана 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Стоимость золота растет во вторник вечером на росте геополитической напряженности, вызванном заявлениями президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.46 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,5 доллара, или на 0,64%, до 1332,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,65% — до 16,69 доллара за унцию.
Инвесторы реагируют на заявления президента США Дональд Трампа. По его словам, «если Иран будет угрожать США каким-либо образом, он заплатит цену, какую мало кто когда-либо платил». Трамп также обвинил Иран и Россию в создании проблем на Ближнем Востоке.
Кроме того, рынки ждут новостей по иранской ядерной программе. Во вторник немецкая Sueddeutsche Zeitung сообщала, что США согласовали с европейскими участниками «шестерки» по Ирану условия, на которых останутся в соглашении по иранскому атому. При этом издание оговаривается со ссылкой на свои дипломатические источники, что переговоры еще не завершены, а американская сторона предупреждает, что предсказать последнее слово президента Трампа не в состоянии.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство сделкой с Ираном по его ядерной программе и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».
Золото является безопасным активом, поэтому рост геополитической неопределенности приводит к увеличению спроса на металл и его удорожанию.
Прайм: последние новости
Посольство РФ в Вашингтоне заверили, что новых санкций пока не будет Санкции против РФ по-прежнему рассматриваются - госдеп Абэ заявил, что Япония и США начнут переговоры о "честных" торговых сделках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня67
Хмеймим атаковали дроны86
Российские дипломаты покидают Сиэтл106
«Газпром» готов «добить Украину»308
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ489
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение