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С ИГ* практически покончено, заявил Трамп
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С ИГ* практически покончено, заявил Трамп 

РИА Новости 44 минуты назад
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»* практически покончено, и скоро США предстоит принимать важные решения по Сирии.
"Мы практически покончили с ИГ*, и скоро будем принимать очень важные решения", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее на той же пресс-конференции Трамп сказал, что хотел бы «уйти из Сирии».
*Террористическая организация, запрещена в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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