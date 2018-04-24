С ИГ* практически покончено, заявил Трамп

Эммануэлем Макроном. "Мы практически покончили с ИГ*, и скоро будем принимать очень важные решения", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Франции

Ранее на той же пресс-конференции Трамп сказал, что хотел бы «уйти из Сирии».

*Террористическая организация, запрещена в России

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