Трамп обещал «сравнительно скоро» вывести войска из Сирии 

Вашингтон «сравнительно скоро» планирует вывести войска из Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как боевая операция против ИГ будет завершена. До этого постпред США при ООН Никки Хейли назвала условия, при которых Соединенные Штаты будут согласны вывести войска из сирийского государства.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД со ссылкой на западную прессу, вместо американцев в Сирии будут воевать арабы.