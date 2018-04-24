Ещё
Трамп: США пытаются не допустить, чтобы у Ирана был выход к Средиземному морю через Сирию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп: США пытаются не допустить, чтобы у Ирана был выход к Средиземному морю через Сирию 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты стараются не допустить, чтобы у Ирана был выход к Средиземному морю, этот вопрос обсуждался во время встречи президента США Дональда Трампа с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Американский лидер заявил об этом во время совместной пресс-конференции с французским президентом в Белом доме.
"Мы обсудили с Эмманюэлем тот факт, что мы не можем допустить, чтобы у Ирана был выход к Средиземному морю [через Сирию]. Особенно учитывая, что мы в значительной степени контролируем их [воды Средиземного моря]", — сказал он.
ТАСС: последние новости
Экс-президент Картер: некоторые действия США граничили с военными преступлениями Матвиенко передала президенту Республики Сербской привет от Путина Выходцы из Сирии устроили митинг против американской агрессии у посольства США в Брюсселе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня46
«Газпром» готов «добить Украину»247
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ471
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии96
Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника42
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение