Трамп: США пытаются не допустить, чтобы у Ирана был выход к Средиземному морю через Сирию 

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты стараются не допустить, чтобы у Ирана был выход к Средиземному морю, этот вопрос обсуждался во время встречи президента США Дональда Трампа с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Американский лидер заявил об этом во время совместной пресс-конференции с французским президентом в Белом доме.
"Мы обсудили с Эмманюэлем тот факт, что мы не можем допустить, чтобы у Ирана был выход к Средиземному морю [через Сирию]. Особенно учитывая, что мы в значительной степени контролируем их [воды Средиземного моря]", — сказал он.