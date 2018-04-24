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КНДР пошла на множество уступок перед саммитом, заявил Трамп
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КНДР пошла на множество уступок перед саммитом, заявил Трамп 

РИА Новости 41 минуту назад
РИА НОВОСТИ. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО КНДР В ПРЕДДВЕРИИ САММИТА СДЕЛАЛА МНОГО УСТУПОК, А США УСТУПОК НЕ ДЕЛАЛИ
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