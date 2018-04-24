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Трамп пообещал продолжить максимальное давление на КНДР
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Трамп пообещал продолжить максимальное давление на КНДР 

РИА Новости 49 минут назад
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что кампания максимального давления на КНДР продолжится.
"Я скоро встречусь с Ким Чен Ыном (лидером КНДР), мы добиваемся такого будущего для Корейского полуострова и всего мира, в котором будут мир, гармония и безопасность. Тем не менее, добиваясь мира, мы не повторим ошибки предыдущих администраций (США). Кампания максимального давления продолжится", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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