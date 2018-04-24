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Армения не будет развивать отношения во вред другим странам, заявил Пашинян
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Армения не будет развивать отношения во вред другим странам, заявил Пашинян 

РИА Новости 38 минут назад
РИА Новости: Отношения Армении с другими странами «не будут развиваться во вред другим» государствам — Пашинян
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