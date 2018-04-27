Армянский народ: «Карапетян неплох, но он республиканец»

Перерыв в ереванских протестах. В пятницу, 27 апреля, митинги переместились в Гюмри , куда приехал Никол Пашинян : на центральной площади города, несмотря на проливной дождь, собрались несколько тысяч человек. Ранее Пашинян сообщил, что «на два дня акции в Ереване прекратятся, чтобы возобновиться 29 апреля с новой силой». СМИ пишут, что в Армению прибыли российские депутаты, которые сначала встретились с представителями правящей Республиканской партии , а потом выразили желание встретиться с Николом Пашиняном. И возможно, что встреча пройдет в Гюмри. В пятницу же сорвались переговоры Пашиняна с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном . Сам Карапетян объяснил это тем, что переговоры имеют перспективу, когда стороны готовы выслушать друг друга. А Пашинян был согласен беседовать только под камеры СМИ.

Business FM спросила у жителей Армении, не устало ли население от митингов, и как люди относятся к Пашиняну и Карапетяну?

Еревана Виген бизнесмен «Есть усталость в том смысле, что, когда много информации, читаешь, смотришь, просто приедается. Того запала уже нет, но народ настроен решительно. Карапетян лично мне нравится, он грамотный экономист. Понятно, что он не будет каким-то рвачеством и коррупцией заниматься и так далее. Он год назад вступил в Республиканскую партию, так как сейчас он является их фасадом, проводником их идей, то он вынужден подчиняться воле своей партии. Но, в принципе, он человек неплохой, жалко, что получилось так, что он оказался меж двух огней».

Среди людей есть физическая усталость, но они готовы собраться с силами и продолжать протесты, говорит студент из Еревана Санасар.

Санасар студент из Еревана «Мы все немножко устали, но это чисто физическая усталость. И думаю, что эти два дня мы можем собраться с силами и продолжать в новом духе. Вопрос в том, что, если 10 или 12 дней все знали, зачем они все митингуют, у всех была цель, чтобы Серж Саргсян ушел. А сейчас вопрос в том, что одна часть людей удовлетворена Кареном Карапетяном, который хочет стать премьер-министром. Но вопрос в том, что он республиканец, а народ не хочет, чтобы республиканцы остались, особенно в большинстве в парламенте. Но не все говорят, что не хотят, чтобы Карен Карапетян остался, потому что он как правитель неплох, но тот вариант, чтобы он остался, как республиканец, нашим премьер-министром никто не хочет. Но есть иной вариант, чтобы он остался, но не был с республиканцами».

Жительница Еревана Нарина говорит, что ей не нравится все происходящее, а особенно ее волнует экономическая ситуация в стране.

Нарина жительница Еревана «В большинстве все хотят, чтобы эти начатые изменения до конца довести, потому что от этой власти они устали. Я не согласна со всем происходящим, потому что лидер оппозиции дает понять, что, кроме него никого не будет, и не обозначает, кто из партии будет рядом с ним. То есть в обществе звучит такое мнение, что у него какие-то диктаторские замашки. Поэтому я не согласна, я хочу, чтобы у меня был выбор. Меня просто заботит то, что будет с экономикой и с социальной ситуацией, потому что сейчас банки кредиты и не выдают, и выплат не делают, то есть что-то там заморожено, меня это волнует в первую очередь».