Трамп хотел бы обсуждать торговлю только с Францией, так как ЕС применяет жесткие практики

ВАШИНГТОН, 24 апреля. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп хотел бы решать вопросы торговли исключительно с Францией , поскольку Евросоюз (ЕС) применяет жесткие торговые практики по отношению к Вашингтону. Об этом американский лидер заявил во вторник журналистам после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме.

"Президент [Франции] и я работаем по вопросам торговли, но торговля с Францией осложняется тем, что перед нами Европейский союз. Я бы хотел взаимодействовать только с Францией, поскольку ЕС действует очень жестко по отношению к нам: у них действуют торговые барьеры, которые совершенно неприемлемы", — сказал он. Президент также обратил внимание на торговый дефицит США с Евросоюзом, «который составил в прошлом году $151 млрд».

3 марта Трамп пообещал ввести дополнительные налоги на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний. По его словам, власти Евросоюза сделали невозможной продажу американских машин в Европе.