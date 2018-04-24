Ещё
Трамп хотел бы обсуждать торговлю только с Францией, так как ЕС применяет жесткие практики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

Трамп хотел бы обсуждать торговлю только с Францией, так как ЕС применяет жесткие практики 

ТАСС 48 минут назад
ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хотел бы решать вопросы торговли исключительно с Францией, поскольку Евросоюз (ЕС) применяет жесткие торговые практики по отношению к Вашингтону. Об этом американский лидер заявил во вторник журналистам после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме.
"Президент [Франции] и я работаем по вопросам торговли, но торговля с Францией осложняется тем, что перед нами Европейский союз. Я бы хотел взаимодействовать только с Францией, поскольку ЕС действует очень жестко по отношению к нам: у них действуют торговые барьеры, которые совершенно неприемлемы", — сказал он. Президент также обратил внимание на торговый дефицит США с Евросоюзом, «который составил в прошлом году $151 млрд».
3 марта Трамп пообещал ввести дополнительные налоги на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний. По его словам, власти Евросоюза сделали невозможной продажу американских машин в Европе.
ТАСС: последние новости
Матвиенко передала президенту Республики Сербской привет от Путина Госдеп считает, что стратегические цели РФ и США в Сирии не сходятся СМИ: террористы сорвали вывод банд ИГ из лагеря Ярмук под Дамаском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ378
Совет Европы пригрозил наказать Россию272
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»88
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии32
Минобороны показало «Зверей с Востока»48
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение