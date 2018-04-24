Представители Пентагона назвали причину противостояния США и России

Францией. Отношения между двумя странами в очередной раз ухудшились после того, как США нанесли ракетный удар по Сирии совместно с Великобританией

Пентагоне назвали причину противостояния США и России . Заместитель министра обороны США Патрик Шанахан отметил, что США воспринимают Россию как стратегического конкурента.

— Россия продолжает быть стратегическим конкурентом США. И ее усилия подрывают Запад, — отметил он.

В то же время Шанахан подчеркнул, что в США понимают, насколько важно поддерживать отношения с Россией.

Отношения между двумя странами в очередной раз ухудшились после того, как США нанесли ракетный удар по Сирии совместно с Великобританией и Францией, передает ФАН.