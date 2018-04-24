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Представители Пентагона назвали причину противостояния США и России
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Представители Пентагона назвали причину противостояния США и России 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Отношения между двумя странами в очередной раз ухудшились после того, как США нанесли ракетный удар по Сирии совместно с Великобританией и Францией.
В Пентагоне назвали причину противостояния США и России. Заместитель министра обороны США Патрик Шанахан отметил, что США воспринимают Россию как стратегического конкурента.
— Россия продолжает быть стратегическим конкурентом США. И ее усилия подрывают Запад, — отметил он.
В то же время Шанахан подчеркнул, что в США понимают, насколько важно поддерживать отношения с Россией.
Отношения между двумя странами в очередной раз ухудшились после того, как США нанесли ракетный удар по Сирии совместно с Великобританией и Францией, передает ФАН.
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