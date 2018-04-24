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Турция призвала Европу заняться своим делом
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Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

Турция призвала Европу заняться своим делом 

News.ru 57 минут назад
Премьер Турции Бинали Йылдырым потребовал от Совета Европы, чтобы тот занимался своими делами, а не выборами в Турции.
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