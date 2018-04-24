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Ирак при поддержке коалиции США ударил по объекту ИГ* в Сирии
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Ирак при поддержке коалиции США ударил по объекту ИГ* в Сирии 

РИА Новости 41 минуту назад
РИА Новости / Динамика дня. ВВС Ирака при поддержке коалиции нанесли удар по объекту ИГ в Сирии — коалиция во главе с США
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