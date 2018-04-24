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Ирак при поддержке коалиции США ударил по объекту ИГ* в Сирии
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Ирак при поддержке коалиции США ударил по объекту ИГ* в Сирии
РИА Новости
41 минуту назад
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РИА Новости
/ Динамика дня. ВВС
Ирака
при поддержке коалиции нанесли удар по объекту
ИГ
в
Сирии
— коалиция во главе с
США
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