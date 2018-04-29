ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике

Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Веселогоровка, Нижнее Лозовое, Желобок, Донецкий и Калиново. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 61 случай обстрела их позиций в Донбассе за минувшие сутки, четверо военнослужащих получили ранения, трое — сильно пострадали.

Как сообщает в четверг пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки был зафиксирован 61 случай обстрела позиций украинских военных. "Четыре украинских солдата получили ранения. Еще три наших армейца — сильно пострадали", — говорится в сообщении.