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ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки
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ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике 

РИА Новости
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Веселогоровка, Нижнее Лозовое, Желобок, Донецкий и Калиново. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 61 случай обстрела их позиций в Донбассе за минувшие сутки, четверо военнослужащих получили ранения, трое — сильно пострадали.
Как сообщает в четверг пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки был зафиксирован 61 случай обстрела позиций украинских военных. "Четыре украинских солдата получили ранения. Еще три наших армейца — сильно пострадали", — говорится в сообщении.
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