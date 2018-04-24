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Трамп два раза расцеловал Макрона при встрече
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Трамп два раза расцеловал Макрона при встрече 

РИА Новости 54 минуты назад
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга торжественно встретили во вторник утром французскую президентскую чету, за время церемонии Трамп нашел повод несколько раз обнять и два раза расцеловать президента Франции Эммануэля Макрона в обе щеки. Трансляцию церемонии встречи вел телеканал MSNBC.
Дональд и Меланья Трамп ожидали прибытия гостей у входа в Белый дом. Первая леди была в идеально белом юбочном костюме и элегантной шляпе с полями средней ширины, слегка загнутыми вниз и прикрывающими глаза. Трамп — в пальто и выглядывающими из-под него белой сорочке и бело-синем галстуке в косую полоску.
После того как Эммануэль Макрон и его супруга Брижит вышли из лимузина, все они обменялись приветственными рукопожатиями и парой поцелуев в щеку, в том числе Трамп и Макрон.
Супруга Макрона Брижит тоже была в белом костюме с тонкой черной оторочкой, но без головного убора. Сам Макрон — в темном костюме.
После этого Трамп представил своим гостям выстроившихся неподалеку представителей своей команды, среди которых был вице-президент Майк Пенс, исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан, советник по нацбезопасности Джон Болтон и другие.
После этого началась торжественная часть церемонии. Орудия дали 21 залп. Под звуки оркестра президенты прошли перед выстроившимися на лужайке Белого дома представителями разных родов войск в парадном обмундировании. Всего там было около 500 военнослужащих. Затем президенты с супругами поднялись на трибуну, перед ними прошел оркестр в исторической красно-бежевой форме — ливреях и треуголках.
Когда дело дошло до приветственных речей, начал Трамп. Он пожелал скорейшего выздоровления Джорджу Бушу-старшему, который оказался в больнице в связи с заражением крови, а также выразил соболезнования пострадавшим при наезде микроавтобуса на людей в канадском Торонто.
Трамп также отдал должное подвигу французского полицейского Арно Бельтрама, который погиб, обменяв себя на заложника. В этот момент Макрон благодарно положил руку на предплечье Трампа и пожал его. После речи Трампа президенты обнялись и пожали друг другу руки. Потом Трамп подошел к первым леди и обменялся с ними поцелуями в обе щеки. Поцеловать Меланью ему удалось не сразу, сначала этому помешала ее шляпа.
Макрон, который до этого давал интервью американскому телевидению на английском, в этот раз выступал на французском языке. Как и Трамп, он говорил о долгой истории и важности имеющих долгую историю американо-французских отношений.
После его речи президенты еще раз обнялись, похлопали друг друга, а Трамп снова два раза поцеловал Макрона в обе щеки.
После этого лидеры, а вслед за ними их супруги под звуки оркестра направились в Белый дом. Во вторник вечером в их честь будет устроен первый при Трампе правительственный ужин, куда приглашены около 150 человек.
Макрон в понедельник прибыл с государственным визитом в США. Визит приурочен к 250-летию отношений между двумя странами.
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