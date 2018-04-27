Российская и сирийская авиация нанесли более 100 ударов по боевикам

В результате атак были уничтожены склады террористов. Российская и сирийская военная авиация усилили свою активность на юге провинции Идлиб и севере Хамы. Сообщается, что в ходе воздушных атак было нанесено более 100 ударов по позициям боевиков. Атаки с воздуха вынудили боевиков прекратить наступательные действия. Ранее сообщалось, что российская сторона зафиксировала два случая нарушения перемирия в Сирии — в провинциях Латакия и Алеппо. Турецкая сторона сообщила о четырех случаях стрельб, передает ФАН.