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Российская и сирийская авиация нанесли более 100 ударов по боевикам
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Российская и сирийская авиация нанесли более 100 ударов по боевикам 

Вечерняя Москва 1 час назад
В результате атак были уничтожены склады террористов.
Российская и сирийская военная авиация усилили свою активность на юге провинции Идлиб и севере Хамы.
Сообщается, что в ходе воздушных атак было нанесено более 100 ударов по позициям боевиков. Атаки с воздуха вынудили боевиков прекратить наступательные действия.
Ранее сообщалось, что российская сторона зафиксировала два случая нарушения перемирия в Сирии — в провинциях Латакия и Алеппо. Турецкая сторона сообщила о четырех случаях стрельб, передает ФАН.
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