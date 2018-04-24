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В ЕС заявили, что ситуация в Сирии может усугубиться
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В ЕС заявили, что ситуация в Сирии может усугубиться 

RT на русском 22 минуты назад
Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции, посвящённой САР.
«Военная эскалация грозит усилиться и стать еще глубже», — заявила она.
Она подчеркнула, что будущее Сирии могут определять только сами сирийцы.
«Сирия — это не шахматная доска и не геополитическая игра. Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны», — добавила она.
Ранее в ЕС заявили, что удары США, Франции и Британии по Сирии были конкретными мерами для предотвращения применения химического оружия.
16 апреля стало известно, что Европейский союз обсуждает вопрос введения санкций против сирийских властей.
RT на русском: последние новости
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