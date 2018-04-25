Ещё
Рухани прокомментировал намерения Запада относительно ядерной сделки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рухани прокомментировал намерения Запада относительно ядерной сделки 

RT на русском 56 минут назад
Президент Ирана Хасан Рухани сомневается в легитимности намерений США и их европейских партнёров изменить соглашение по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Gulf Times.
«Вместе с лидером европейской страны они говорят: «Мы хотим принять решение по соглашению, достигнутому семью участниками». Зачем? По какому праву?» — сказал глава государства.
Рухани подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп «лишь бизнесмен», и он не имеет опыта в политике, праве и международных соглашениях.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду, что Россия, Турция, а также региональные игроки и европейские страны присоединятся к новым соглашениям по ядерной программе Ирана.
В Кремле заявили, что альтернативы существующему Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пока нет.
RT на русском: последние новости
В ЛНР сообщили о восьми обстрелах со стороны украинских военных за сутки СМИ: Новым послом США в Южной Корее может стать адмирал Гарри Харрис В Госдепе объяснили стратегию США по отношению к России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру438
Минтруд успокоил россиян52
За С-400 выстроилась очередь59
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ129
Украинцы сгубили гордость советской промышленности88
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:41
Макаки отомстили наглому туристу
Общество Происшествия
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
03:42
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Шоу-бизнес
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
00:52
Минтруд успокоил россиян
Личный счет Экономика
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение