Матвиенко передала президенту Республики Сербской привет от Путина

"Я хочу выполнить поручение — передать привет от Владимира Владимировича Путина лично вам, господин президент, с самыми наилучшими пожеланиями", — сказала она во вторник на встрече с Додиком в Республике Сербской.

Матвиенко напомнила, что Путин и Додик неоднократно встречались, во многом благодаря их совместным усилиям сотрудничество между РФ и Республикой Сербской получило такую динамику.

Спикер СФ заверила, что после переговоров в Республике Сербской лично доложит президенту России о вопросах и проблемах, которые обсуждались на этих встречах.