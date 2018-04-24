Матвиенко передала президенту Республики Сербской привет от Путина 

БАНЯ-ЛУКА, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милораду Додику привет от президента РФ Владимира Путина.
"Я хочу выполнить поручение — передать привет от Владимира Владимировича Путина лично вам, господин президент, с самыми наилучшими пожеланиями", — сказала она во вторник на встрече с Додиком в Республике Сербской.
Матвиенко напомнила, что Путин и Додик неоднократно встречались, во многом благодаря их совместным усилиям сотрудничество между РФ и Республикой Сербской получило такую динамику.
Спикер СФ заверила, что после переговоров в Республике Сербской лично доложит президенту России о вопросах и проблемах, которые обсуждались на этих встречах.